Эксперт Шилина: телефонные звонки – главное оружие мошенников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Телефонные звонки по-прежнему остаются самым эффективным инструментом мошенников, поскольку они дают возможность действовать на жертву живым голосом, давить на эмоции и создавать иллюзию срочности, рассказала РИА Новости руководитель городского онлайн-проекта "Перезвони сам" департамента информационных технологий Москвы Валентина Шилина.

"Для современного злоумышленника хорош любой канал связи, который открывает дверь к его жертве. <...> При всей технологичности современных способов обмана телефонный звонок по-прежнему остается главным оружием", – отметила Шилина.

Кроме того, у аферистов пользуются популярностью мессенджеры, в них мошенники отправляют либо пугающие, либо заманчивые сообщения.

На электронную почту, в свою очередь, чаще всего приходят массовые рассылки фишинговых писем от имени государственных структур, городских порталов и сервисов. Не исключены и выгодные предложения якобы от магазинов и маркетплейсов.

Ранее сообщалось, что мошенники начали притворяться работодателями, чтобы выманить у людей, ищущих работу, деньги и личные данные. Самая уязвимая категория – молодые специалисты, школьники и студенты, ищущие подработку.

Например, злоумышленники могут предложить пройти платную профессиональную подготовку, а также просить паспортные данные, реквизиты банковских карт или пароли.

