22 июня, 17:22Происшествия
Три человека пострадали в ДТП с несколькими авто в Новолужнецком проезде
Фото: Москва 24
Три человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на Третьем транспортном кольце (ТТК) Москвы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в МАХ.
Авария произошла 22 июня в районе дома 13 по Новолужнецкому проезду. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.
Как утверждали СМИ, одна из столкнувшихся машин, за рулем которой была женщина, въехала в группу рабочих.
Ранее два авто столкнулись на Рабочей улице возле дома 78, строения 5. Из-за ДТП движение транспорта было затруднено на километр. На месте ЧП работали оперативные службы для выяснения обстоятельств аварии. Информация о пострадавших не поступала.
Тем временем в Саратовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли шесть человек. Следствие работало в рамках статьи о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.
Женщина за рулем авто сбила несколько человек в Новолужнецком проезде