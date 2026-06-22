Три человека пострадали в ДТП с несколькими авто в Новолужнецком проезде

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Три человека пострадали в результате столкновения четырех автомобилей на Третьем транспортном кольце (ТТК) Москвы. Об этом сообщила столичная Госавтоинспекция в МАХ.

Авария произошла 22 июня в районе дома 13 по Новолужнецкому проезду. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они устанавливают все обстоятельства ДТП.

Как утверждали СМИ, одна из столкнувшихся машин, за рулем которой была женщина, въехала в группу рабочих.

Ранее два авто столкнулись на Рабочей улице возле дома 78, строения 5. Из-за ДТП движение транспорта было затруднено на километр. На месте ЧП работали оперативные службы для выяснения обстоятельств аварии. Информация о пострадавших не поступала.

Тем временем в Саратовской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли шесть человек. Следствие работало в рамках статьи о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.

