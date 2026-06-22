Несколько автомобилей столкнулись в Новолужнецком проезде в Москве

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ДТП с участием нескольких автомобилей произошло в Новолужнецком проезде возле дома 13. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

На месте аварии работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются. Движение в районе ДТП затруднено, департамент призвал водителей выбирать пути объезда.

Как рассказал Агентству "Москва" осведомленный источник, там женщина за рулем автомобиля въехала в группу рабочих.

"Пять автомобилей столкнулись в Новолужнецком проезде, при этом одно из транспортных средств въехало в группу рабочих. В результате аварии пострадали два человека", – сказал собеседник агентства.

Ранее две машины столкнулись на Рабочей улице возле дома 78, строения 5. Из-за ДТП движение транспорта было затруднено на километр. На месте ЧП работали оперативные службы для выяснения обстоятельств аварии. Информация о пострадавших не поступала.