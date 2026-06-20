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20 июня, 17:55

Происшествия

Движение затруднено на Нижегородской эстакаде из-за ДТП

Фото: 123RF.com/annavaczi

Движение затруднено на 1 километр в районе Нижегородской эстакады из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

ДТП произошло на Рабочей улице, возле дома № 78, строение 5. Там столкнулись две машины.

В настоящее время на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые уточняют обстоятельства аварии и сведения о пострадавших.

На фоне затруднения движения в районе ДТП водителей попросили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее 6 человек погибли в результате столкновения машины Renault Logan и авто Hyundai Accent в Саратовской области утром 20 июня. Жертвами стали водитель автомобиля Hyundai 1977 года рождения, женщина 1980 года рождения, которая ехала в машине Hyundai, а также водитель Renault 1975 года рождения и его пассажиры – мужчина 1963 года рождения, женщины 1967 и 2008 года рождения.

Женщина 1975 года рождения, которая также ехала в машине Renault, и пассажир Hyundai 1982 года рождения пострадали. Их доставили в больницу.

Два легковых автомобиля столкнулись на Фрунзенской набережной

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