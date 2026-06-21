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21 июня, 11:58

Происшествия

Карета скорой помощи с младенцем попала в ДТП в Находке

Фото: телеграм-канал "Минздрав Приморья"

В Находке Приморского края произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Машина перевернулась и оказалась на боку. В момент происшествия в салоне скорой находился новорожденный, которого доставляли во Владивосток. Прокуратура взяла проверку по факту аварии на контроль.

"Сейчас новорожденный находится в реанимации", – сообщило РИА Новости со ссылкой на региональный минздрав.

В карете скорой помощи ребенок был подключен к аппарату ИВЛ. Его состояние оценивалось как тяжелое.

Ранее ДТП произошло возле села Васильевка в Саратовской области, где столкнулись два автомобиля.

В результате случившегося погибли водитель автомобиля Hyundai 1977 года рождения, женщина 1980 года рождения, которая ехала в машине Hyundai, а также водитель Renault 1975 года рождения и его пассажиры – мужчина 1963 года рождения, женщины 1967 и 2008 года рождения.

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