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22 июня, 17:13

Город

Выставка "Розы для Подмосковья" пройдет в "Аптекарском огороде" с 27 июня по 4 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители и гости столицы смогут посетить ежегодную выставку "Розы для Подмосковья" в Ботаническом саду МГУ имени Ломоносова "Аптекарский огород". Она пройдет с 27 июня по 4 июля, сообщила пресс-служба сада.

На выставке участники клуба "Цветоводы Москвы" продемонстрируют сорта роз, которые можно выращивать в Подмосковье. В программу войдут разные группы – чайно-гибридные, патио, флорибунда, парковые. Также посетителей ждут мастер-классы и консультации.

Всех желающих посетить мероприятие будут ждать по адресу проспект Мира, 26/1, с 10:00 до 21:00. Вход на выставку бесплатный для гостей сада.

Вместе с тем до осени посетители "Аптекарского огорода" могут увидеть выставку природных каменных скульптур. Все камни специалисты отбирают вручную по форме, фактуре и "характеру". У скульптур нет единого смысла, они являются объектами для созерцания.

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