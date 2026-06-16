Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 13:44

Город

"Аптекарский огород" будет закрыт для посещения 25 июня

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

"Аптекарский огород" будет закрыт для посещения 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада Московского государственного университета (МГУ).

Такое решение было принято в связи с проведением внутреннего мероприятия вуза на территории "Аптекарского огорода". Поэтому ежегодный фестиваль пионов и ирисов завершится не 25 июня, а 24-го. Мероприятие проводится в Выставочной оранжерее ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ведущие цветоводы Московского региона выставили современные и перспективные сорта пионов и ирисов, адаптированные к условиям средней полосы России. Экспозиция регулярно обновляется, что позволит наблюдать разные этапы цветения и смену сортов.

В программе фестиваля – лекции и мастер-классы, а также консультации коллекционеров по вопросам выращивания, агротехники и выбора посадочного материала. "Аптекарский огород" имеет также свою коллекцию пионов. Именно там в середине XX века началась селекция этих растений и были получены первые российские сорта.

Кроме того, фестиваль "Пионы России" проходит в саду дома П. Т. Клюева Московского зоопарка до 17 июня. Гости могут посмотреть более чем на 300 сортов цветов. Пионы привезли из Подмосковья, Воронежа, Казани, Твери, Нижнего Новгорода и других городов.

Впервые в мероприятии примет участие Южно-Уральский ботанический сад-институт, который представит селективные сорта. Новинками станут "алмазное сердце", "николай елисеев", "геркулес", "красивая пустыня" и "лавандовая сказка". Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 23:00.

Пионы и рододендроны зацвели в Ботаническом саду МГУ

Читайте также


город

Что важно знать о покупке черешни летом 2026 года?

Употребление некачественных плодов может привести к отравлениям и кишечным инфекциям

Читать
закрыть

Как победа РФ в Гааге повлияет на статус страны в мире?

Российская сторона удовлетворена итогом разбирательства

Эксперты уверены: арбитраж в споре между РФ и Украиной выступил очень достойно

Читать
закрыть

Как сокращение льготной ипотеки скажется на россиянах?

Снижение доли льготной ипотеки пройдет постепенно – без резких шагов

Стоимость недвижимости, если сокращение произойдет, может измениться по-разному

Читать
закрыть

Как в РФ усилят защиту детей от деструктивного контента?

Обезопасить детей можно с помощью двух составляющих – образования учителей и образования родителей

Читать
закрыть

Как долго продержится сделка между США и Ираном?

Эксперты уверены: с критикой могут выступить как оппозиция, так и часть сторонников Трампа

Читать
закрыть

Ужесточат ли требования к автомобилям старше 30 лет в России?

Эксперты уверены: будущие требования не должны быть избыточными

Нововведение незначительно повлияет на безопасность дорожного движения

Читать
закрыть

Почему зумеры полюбили тренировочные свидания?

Якобы это поможет отточить навыки общения, флирта, обрести уверенность в себе

Читать
закрыть

Почему у зумеров участился синдром раздраженного кишечника?

Заболевание развивается на фоне стресса, тревожности, депрессии

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика