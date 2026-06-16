Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

"Аптекарский огород" будет закрыт для посещения 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба Ботанического сада Московского государственного университета (МГУ).

Такое решение было принято в связи с проведением внутреннего мероприятия вуза на территории "Аптекарского огорода". Поэтому ежегодный фестиваль пионов и ирисов завершится не 25 июня, а 24-го. Мероприятие проводится в Выставочной оранжерее ежедневно с 10:00 до 20:00.

Ведущие цветоводы Московского региона выставили современные и перспективные сорта пионов и ирисов, адаптированные к условиям средней полосы России. Экспозиция регулярно обновляется, что позволит наблюдать разные этапы цветения и смену сортов.

В программе фестиваля – лекции и мастер-классы, а также консультации коллекционеров по вопросам выращивания, агротехники и выбора посадочного материала. "Аптекарский огород" имеет также свою коллекцию пионов. Именно там в середине XX века началась селекция этих растений и были получены первые российские сорта.

Кроме того, фестиваль "Пионы России" проходит в саду дома П. Т. Клюева Московского зоопарка до 17 июня. Гости могут посмотреть более чем на 300 сортов цветов. Пионы привезли из Подмосковья, Воронежа, Казани, Твери, Нижнего Новгорода и других городов.

Впервые в мероприятии примет участие Южно-Уральский ботанический сад-институт, который представит селективные сорта. Новинками станут "алмазное сердце", "николай елисеев", "геркулес", "красивая пустыня" и "лавандовая сказка". Выставка открыта ежедневно с 10:00 до 23:00.

