Юные москвичи выбрали лучшие экомаршруты для знакомства с флорой и фауной

В ходе опроса на платформе "Активный гражданин – детям" юные москвичи выбрали самые интересные весенние экомаршруты, передал портал мэра и правительства Москвы.

Согласно опросу, для рассматривания животных лучше всего подойдет экотропа "Войди в зеленый мир", расположенная в московской части национального парка "Лосиный остров". Посетители могут наблюдать за птицами, а также за животными и следами их обитания. Весной на маршруте можно изучить сезонные изменения, например узнать о гнездовании птиц.

На втором месте – экотропа в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". С наступлением весны в этом месте можно увидеть бабочек-лимонниц, муравьев или встретить ежа.

Третьей лучшей экотропой стала "У озера Бездонного" в Серебряном бору. В ходе прогулки можно увидеть пчел, ужей и лягушек.

Для знакомства с весенними растениями участники опроса выбрали "В гармонии с природой" в Серебряном бору. Экотропа проходит через живописный лесной массив, поэтому можно увидеть, например, березы, ивы, ольху и множество первоцветов.

Ранее на сайте "Активного гражданина" стартовал проект "Парки Москвы". В его рамках жители столицы смогут поучаствовать в голосованиях и викторине, приуроченных к юбилеям популярных мест для прогулок и отдыха. Первые опросы будут посвящены Измайловскому и Лианозовскому паркам.

В будущем в проекте "Парки Москвы" появятся еще четыре задания, посвященные Фестивальному парку, детскому парку имени Н. Н. Прямикова, парку "Сокольники" и ландшафтному заказнику "Тропаревский". Помимо этого, участники смогут проверить свои знания о зеленых зонах столицы в тематической викторине.

