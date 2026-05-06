Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 мая, 11:03

Город

Юные москвичи выбрали лучшие экомаршруты для знакомства с флорой и фауной

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

В ходе опроса на платформе "Активный гражданин – детям" юные москвичи выбрали самые интересные весенние экомаршруты, передал портал мэра и правительства Москвы.

Согласно опросу, для рассматривания животных лучше всего подойдет экотропа "Войди в зеленый мир", расположенная в московской части национального парка "Лосиный остров". Посетители могут наблюдать за птицами, а также за животными и следами их обитания. Весной на маршруте можно изучить сезонные изменения, например узнать о гнездовании птиц.

На втором месте – экотропа в природно-историческом парке "Кузьминки-Люблино". С наступлением весны в этом месте можно увидеть бабочек-лимонниц, муравьев или встретить ежа.

Третьей лучшей экотропой стала "У озера Бездонного" в Серебряном бору. В ходе прогулки можно увидеть пчел, ужей и лягушек.

Для знакомства с весенними растениями участники опроса выбрали "В гармонии с природой" в Серебряном бору. Экотропа проходит через живописный лесной массив, поэтому можно увидеть, например, березы, ивы, ольху и множество первоцветов.

Ранее на сайте "Активного гражданина" стартовал проект "Парки Москвы". В его рамках жители столицы смогут поучаствовать в голосованиях и викторине, приуроченных к юбилеям популярных мест для прогулок и отдыха. Первые опросы будут посвящены Измайловскому и Лианозовскому паркам.

В будущем в проекте "Парки Москвы" появятся еще четыре задания, посвященные Фестивальному парку, детскому парку имени Н. Н. Прямикова, парку "Сокольники" и ландшафтному заказнику "Тропаревский". Помимо этого, участники смогут проверить свои знания о зеленых зонах столицы в тематической викторине.

Читайте также


город

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика