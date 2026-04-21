Специальный проект "Парки Москвы" открылся на сайте "Активного гражданина"

Проект "Парки Москвы" стартовал на сайте "Активного гражданина". В его рамках жители столицы смогут поучаствовать в голосованиях и викторине, приуроченных к юбилеям популярных мест для прогулок и отдыха, передает портал мэра и правительства города.

Первые опросы будут посвящены Измайловскому и Лианозовскому паркам, которые находятся в ведении столичного департамента культуры.

В голосовании по первой зоне отдыха, которой в текущем году исполняется 95 лет, участники могут отметить до трех любимых мест или предложить свои варианты. Также они могут высказать свои предпочтения относительно форматов мероприятий, которые, по их мнению, следует проводить чаще.

Измайловский парк расположен на востоке столицы. Он имеет богатую историю, которая начинается еще в период царствования Алексея Михайловича. В XVII веке там были созданы сады в итальянском стиле.

В настоящее время в теплое время года в парке работают два колеса обозрения, а на территории открыт арт-павильон, где проводятся выставки, мероприятия и лекции, посвященные искусству, литературе и кино. В музыкальной беседке выступает духовой оркестр, а на эстраде "Солнечная" – музыканты.

Схожие вопросы будут заданы и в голосовании о Лианозовском парке. Вместе с тем "активным гражданам" предложат рассказать, с кем они обычно проводят здесь время, и выбрать интересные темы для мастер-классов.

Это современное многофункциональное пространство для отдыха появилось на северо-востоке Москвы в мае 1951 года. В этом году парк также отмечает юбилей – 75 лет.

За три четверти века зеленая зона стала излюбленным местом для москвичей, поскольку здесь каждый найдет что-то интересное для себя. Например, для детей тут оборудованы игровые площадки и аттракционы, а для подростков – спортивные площадки и современный скейт-парк.

В то же время взрослые могут посещать регулярные тренировки по йоге, а для горожан старшего возраста проводят занятия по фитнесу и скандинавской ходьбе в рамках проекта "Московское долголетие".

В будущем в проекте "Парки Москвы" появятся еще четыре задания, посвященные Фестивальному парку, детскому парку имени Н. Н. Прямикова, парку "Сокольники" и ландшафтному заказнику "Тропаревский". Помимо этого, смогут проверить свои знания о зеленых зонах столицы в тематической викторине.

Присоединиться к спецпроекту смогут москвичи со стандартной или полной учетной записью на портале mos.ru. За каждое голосование и правильные ответы на вопросы викторины участники получат баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые можно использовать для покупки товаров и услуг у партнеров программы, пополнения карты "Тройка", благотворительности и других целей.

Помимо этого, еще одна акция "Парки Москвы" – голосуйте в МАХ" пройдет в мини-приложении "Активного гражданина" в национальном мессенджере. Пользователи, которые до 11 мая примут участие во всех опросах, получат 100 баллов программы лояльности.

Немногим ранее в Москве начали приводить в порядок арку главного входа в Центральный парк Горького. Это сооружение является доминантой парка, одним из символов столицы и объектом культурного наследия регионального значения.

Специалистам предстоит привести в порядок фасады арки и циркумференций. Они выполнят работы на белокаменных поверхностях, проведут расчистку отделочных слоев, оштукатурят фасады и окрасят их в исторический цвет. В настоящее время идет подготовка к установке лесов. Работы планируется завершить в текущем году.