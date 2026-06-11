Большая очередь в Россию возникла на КПП в Эстонии перед длинными выходными

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Большое количество желающих попасть в Россию выстроились в очередь на границе Эстонии в преддверии 12 июня. Люди скопились перед пунктом пропуска "Нарва-1", сообщает пресс-служба Санкт-Петербургской таможни.

Там предупредили о возможных очередях и в следующие за Днем России выходные. Собирающаяся каждый год 12–14 июня очередь на КПП Эстонии связана с работой госорганов страны, которые ответственны за таможенный и пограничный контроль, отметили в ведомстве.

При этом скопления людей перед пунктом пропуска в России сейчас нет. Тем не менее Санкт-Петербургская таможня готова к росту пассажиропотока.

"При одновременном прибытии в пешеходную составляющую МАПП Ивангород большого количества граждан сотрудники таможенного поста МАПП Ивангород во взаимодействии с коллегами из пограничной службы примут все необходимые меры для устранения очередей", – заявил начальник Санкт-Петербургской таможни Юрий Плотников.

По его словам, во избежание большого количества людей около КПП и для ускорения процедуры таможенного контроля на работу выйдут дополнительные сотрудники.

Ранее сообщалось, что перекупщики мест в очереди появились у КПП "Нарва-1". Об этом рассказали путешественники. Они пожаловались на людей, которые за деньги занимают позицию и передают ее другим. Обычные люди из-за этого ждут своей очереди часами.