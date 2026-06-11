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11 июня, 15:37

Происшествия

Суд арестовал сотрудника Большого театра, бросившего дымовую шашку в вентшахту

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Тверской суд Москвы арестовал сотрудника Большого театра Андрея Жирных, который бросил дымовую шашку в вентиляционную шахту здания театра. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города.

Установлено, что 14 мая Жирных тайно пронес в здание Большого театра самодельную дымовую шашку, а затем сбросил ее в вентшахту. Из-за этого в помещениях театра произошло задымление. Посетителей и сотрудников учреждения эвакуировали.

В итоге мужчину признали виновным в административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ ("Мелкое хулиганство") и назначили ему административный арест на 10 суток.

Ранее полиция задержала мужчину, который поджег вышки сотовой связи в подмосковных Ногинске и Балашихе. Выяснилось, что местный житель 1996 года рождения получил указания поджечь объекты от неизвестного в одном из мессенджеров. За эти действия он получил 39 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.

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