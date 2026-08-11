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11 августа, 11:13

Экономика

В Госдуме предложили обязать продавцов указывать стоимость товаров за 1 кг

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Группа депутатов фракции "Справедливая Россия" во главе с председателем партии Сергеем Мироновым внесет в Госдуму законопроект, обязывающий торговые сети указывать стоимость продуктов в упаковке за один килограмм или один литр. Об этом сообщает ТАСС, в распоряжении которого имеется текст самого документа.

Изменения предлагается внести в закон "О защите прав потребителей". Согласно инициативе, при продаже товаров в упаковке продавец должен будет указывать цену за конкретную единицу измерения веса или объема – килограмм или литр.

Авторы поясняют, что мера направлена на противодействие скрытому удорожанию и повышение сопоставимости цен. Покупатель сможет быстро определить фактическую стоимость товара и сравнить предложения разных производителей не по цене упаковки, а по цене за единицу измерения. Особенно это важно для продовольственных товаров повседневного спроса.

Кроме того, законопроект дополняет закон "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации" новой статьей. Она обяжет торговые сети размещать товары первой необходимости в нефасованном виде, в том числе на развес, если это допустимо, или в базовой потребительской упаковке минимальной массы и объема. Перечень таких товаров и требования к минимальной массе должно будет определить правительство РФ.

Как пояснил Миронов, инициатива не ограничивает возможность торговых сетей продавать товары в разных форматах, включая малые упаковки. Законодательная инициатива нужна для того, чтобы вместе с такими форматами у граждан была возможность приобретать социально значимые товары в более доступной форме.

"Мы хотим сделать так, чтобы люди получали исчерпывающую информацию о цене товара для осознанного выбора", – отметил он.

Ранее в ГД указывали, что кабмину РФ стоит обдумать субсидирование цен на 10–15 социально значимых продуктов питания, чтобы зафиксировать их на одном уровне. Торговые сети должны получать финансовую поддержку из бюджета, а в обмен на это брать на себя обязательство полностью остановить рост цен на товары первой необходимости. В пример парламентарии приводили сахар, гречневую крупу, муку, яйца и молоко.

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