В России пресекли три попытки проникновения украинских диверсантов

Фото: РИА Новости/Дмитрий Макеев

В 2026 году были пресечены три попытки проникновения украинских диверсантов на территорию России. Об этом сообщил директор ФСБ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Для реализации своих замыслов украинские спецслужбы модернизируют беспилотные воздушные суда, вербуют исполнителей диверсий и терактов из числа российских граждан и пытаются "забрасывать" диверсионные группы", – приводятся слова Бортникова на сайте НАК.

Он отметил, что только в этом году правоохранители предотвратили 49 диверсионно-террористических актов на объектах транспорта и 17 – на объектах топливно-энергетического комплекса. Удалось задержать 150 лиц, причастных к подготовке и совершению соответствующих преступлений.

При этом Киев наращивает активность террористических атак – нередко у противника выходит преодолеть систему защиты и поражать инфраструктурные объекты не только вблизи зоны боевых действий, но и на значительном удалении от нее.



В ходе заседания НАК было обращено внимание на необходимость усиления комплексной безопасности и защиты объектов, а также организации действенного контроля за исполнением на местах установок и рекомендаций комитета, федеральных и региональных органов власти и эффективностью принимаемых мер.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении трех несовершеннолетних жителей Смоленской области. Их подозревают в попытке совершить диверсию на железной дороге. Выяснилось, что неизвестные предложили подросткам в одном из мессенджеров способ для легкого заработка.

Для этого фигуранты должны были повредить тяговую подстанцию железной дороги. Злоумышленники не смогли довести умысел до конца, поскольку их задержали военнослужащие, которые несли боевое дежурство и охраняли объекты ж/д транспорта.

