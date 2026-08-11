Иностранные специалисты подали более 600 заявок на переезд в РФ

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Более 600 заявок поступило от иностранных специалистов, желающих переехать в Россию. Об этом сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в беседе с РИА Новости.

По ее словам, с 15 апреля на специализированной платформе зарегистрировались около 4 тысяч человек, из них 658 уже подали заявки на участие в программе. География участников широкая – от Азии и Ближнего Востока до Европы, США и Канады.

Чупшева отметила, что специализированное агентство занимается отбором заявок и сопровождением иностранцев при переезде. Поиск нацелен на талантливых высококвалифицированных специалистов разных направлений.

Программа "Время жить в России" заработала в апреле в режиме единого окна. Специалисты рассматривают заявки, проверяют соответствие кандидатов критериям и сопровождают их при переезде. Главные условия – наличие востребованных компетенций и уважение к традиционным ценностям.

Ранее сообщалось, что Россия фиксирует стабильный интерес со стороны жителей Австрии к переезду. В частности, уже порядка 50 граждан воспользовались возможностью переехать после указа Владимира Путина о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные ценности. При этом большинство желающих были именно австрийцы.