Путин заявил, что санкции помогли РФ развивать собственные компетенции

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Санкции помогли России развивать собственные компетенции. Об этом заявил Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

"Есть о чем говорить. Здесь в чем-то это нам создало трудности – санкции в известных сферах, ну а в чем-то, наоборот, помогло развивать собственные компетенции", – сказал глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия не отказывается от сотрудничества, здесь есть над чем работать. По словам президента, совместно с партнерами государство будет добиваться положительного результата.

Российский лидер добавил, что отечественные компании ранее опирались на достижения западных коллег, в первую очередь из США. Но, когда "кислород" перекрыли, РФ стала заниматься развитием собственных инженерных центров. По мнению Путина, у компаний это получается хорошо.

Также Путин обратил внимание, что целый ряд зарубежных компаний "ругаются под одеялом" на власти своих стран из-за вынужденного выхода с российского рынка. Президент сказал, что компаниям приходится с этим смириться. Он добавил, что те, кто раньше сотрудничал с РФ, либо уходят с рынка, либо испытывают большие трудности.

Кроме того, президент РФ, выступая на пленарной сессии ПМЭ, заявил о возможности отложить дальнейшее снижение порога выручки компаний для упрощенного налогообложения. Путин сказал, что данная тема обговаривалась с представителями бизнеса и председателем правительства Михаилом Мишустиным.

ПМЭФ продлится до 6 июня. Программа форума выстроена вокруг темы становления новой модели глобального развития в условиях трансформации мировой экономики.

