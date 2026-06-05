Путин назвал 3 технологии, способные менять жизнь граждан

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Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) назвал 3 основные технологии, которые могут изменить жизнь людей, работу бизнеса и деятельность государства.

Одной из основных технологий стал искусственный интеллект, который помогает обрабатывать большие массивы информации, принимать оптимальные решения почти во всех отраслях.

Также президент назвал автономные системы одной из ключевых технологий. По его словам, они помогают повышать производительность труда и менять целую отрасль экономики.

Кроме того, одной из основных технологий названы платформенные решения, которые помогают участникам рынка напрямую, в реальном времени и автоматическом режиме обмениваться данными и заключать сделки.

Затронув тему искусственного интеллекта, Путин указал, что западные государства на протяжении долгого времени считались источниками технологического развития. Однако, по его словам, в этой сфере произошли изменения.

В частности, за последние 25 лет страны БРИКС увеличили технологичный экспорт, который теперь составляет треть глобальных поставок. Это, по мнению российского лидера, свидетельствует об изменении технологического лидерства.

"Постепенно это происходит, но это идет. Так, у нашего стратегического партнера Китая больше всех патентов в области искусственного интеллекта, где, кстати, и у России есть очень хорошие перспективы", – отметил глава государства.

На данный момент Россия занимает высокие позиции в мире по темпам внедрения цифровых платформ, торговых маркетплейсов и решений финансовой сферы в области городских сервисов, здравоохранения и образования. Это, по его словам, позволяет улучшать качество жизни людей как в России, так и в десятках стран мира. Президент РФ заявил, что данные ресурсы успешно конкурируют с иностранными аналогами.

Путин добавил, что Россия планирует укреплять собственную ИТ-инфраструктуру и сотрудничать в этом вопросе лишь с теми государствами, которые уважают взаимные обязательства. Он обратил внимание, что некоторые поставщики программного обеспечения (ПО) покидают российский рынок или блокируют платежи.

Президент РФ указал и на политическое вмешательство в коммерческие отношения. В контексте этой темы он заявил, что сейчас цивилизации стоят перед выбором: создать собственные технологии или превратиться в "цифровые периферии".

"Чужие сервисы поначалу могут быть удобными, но позднее обязательно проявится цена этой зависимости", – добавил Путин.

Глава государства также затронул тему атомной энергетики, сообщив, что Россия в этой сложной сфере является лидером. По его словам, свыше 80% строительных проектов АЭС в мире реализуются при участии "Росатома".

"Серьезные инженерные, технологические заделы у России также и в сфере управления водно‑энергетического баланса, что приобретает все большее значение в Азии, в Африке и в мире в целом", – подчеркнул российский лидер.

Ранее зампред правительства России Марат Хуснуллин и Сергей Собянин подписали обновленное соглашение о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации строительной отрасли.

Кроме уже предусмотренных направлений партнерства в области развития и внедрения технологий искусственного интеллекта и технологий информационного моделирования, будет организовано взаимодействие в сфере цифрового мастер-планирования. В Москве эта работа ведется с 2024 года.

