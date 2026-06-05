Экономист Клепач: Россия лидирует в сфере мирного атома и двигателестроения

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Россия является мировым лидером в области создания двигателей и атомных технологий. Об этом в комментарии News.ru заявил главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач.

Также страна улучшила свои показатели по разработке композитных материалов.

"У нас есть серьезные результаты по вакцинам, интересные наработки в области аэрокосмических технологий и металлургии – и по трубам, и по сплавам", – сказал Клепач.

Он отметил, что Россия оказалась на 8–9-м месте в мире по параметрам научной деятельности. Клепач высказался и относительно производства двигателей для самолетов и газовых турбин.

По его словам, специалисты испытывают русифицированную версию самолета МС-21 с российским двигателем и самыми новыми устройствами. Эксперт подчеркнул, что сейчас в мире мало кто разрабатывает новейшие двигатели, Россия в этой сфере занимает лидирующие позиции. Он добавил, что в 2027 году российскую турбину на 170 мегаватт начнут эксплуатировать.

Ранее стало известно, что сертификацию самолета МС-21 планируют завершить в первом квартале 2027 года. К этому же времени должен начаться серийный выпуск этой модели, говорил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.