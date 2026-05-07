Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 мая, 16:43

Транспорт

"Ростех" планирует начать серийный выпуск самолета МС-21 в 2027 году

Фото: РИА Новости/пресс-служба ОАК/Нина Падалко

"Ростех" планирует завершить сертификацию самолета МС-21 и перейти к серийному выпуску в первом квартале 2027 года. Об этом сообщил глава госкорпорации Сергей Чемезов на встрече с Владимиром Путиным.

Чемезов отметил, что треть сертификационных полетов уже завершены. Кроме того, в 2027 году планируется начать серийный выпуск импортозамещенного SJ-100.

"80% всех полетов завершены, и в этом году планируем получить сертификацию. Со следующего года начнем серийно выпускать", – уточнил он.

Также Чемезов озвучил планы по выпуску в России новых гражданских самолетов. В частности, к 2030 году госкорпорация намерена производить по 36 лайнеров МС-21, 20 – SSJ-100 и 12 – Ил-114. При этом получение сертификата и первые поставки Ил-114-300 ожидаются уже в 2026 году.

"Самолет получился очень хороший – на замену Ан-24 и Ан-26. Эти самолеты уже устарели, запчастей нет, ремонт практически не осуществляется", – добавил Чемезов.

Ранее сообщалось, что импортозамещенный ближнемагистральный самолет SJ-100 может начать перевозить пассажиров на регулярной основе уже в конце 2026 года. Он представляет собой узкофюзеляжный самолет, создаваемый в рамках программы тотального импортозамещения систем и компонентов. Новый воздушный транспорт дополнит семейство эксплуатируемых Superjet.

Читайте также


транспорт

Главное

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

Почему появляется зависимость от таро?

К подобным практикам обращаются люди с выраженной тревожностью

Читать
закрыть

Какую погоду ждать москвичам?

Столбики термометров опустятся до плюс 13 после 30-градусной жары

Синоптики не исключают даже снег в последние дни месяца

Читать
закрыть

Как защититься от инфекционного мононуклеоза?

Следует избегать контактов с людьми, имеющими признаки респираторной инфекции

Пациентам с хроническими заболеваниями рекомендуется не посещать закрытые помещения

Читать
закрыть

Что ждет российские кинотеатры без иностранных релизов?

Задержка мировых премьер наносит кинотеатрам финансовый ущерб

Для стабильной посещаемости кинотеатров нужен разнообразный жанровый контент

Читать
закрыть

Что известно об ударе ВСУ по колледжу в Старобельске?

Для атаки были задействованы четыре БПЛА

Здание общежития обрушилось с 5-го по 2-й этаж

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика