Минпромторг РФ показал интерьер импортозамещенного самолета SJ-100

Фото: телеграм-канал "Минпромторг России"

Минпромторг России представил интерьер импортозамещенного самолета Sukhoi Superjet 100 (SJ-100), который собрали полностью по серийной технологии. Информация о воздушном судне вместе с фотографиями появилась в телеграм-канале ведомства.

Для дополнительного комфорта пассажиров на креслах установили подголовники. Основные панели и полки изготавливает компания "Авиационные интерьеры" в Казани, а кресла – ОКБ "Аэрокосмические системы" в Дубне.

"Полки из прочного и легкого материала имеют монолитность, отсутствует дребезжание", – отметил ведущий инженер по летным испытаниям, бортовой оператор ПАО "Яковлев" Владислав Тюрин.

Уточняется, что самолет представят на выставке Wings India 2026 в конце января.

Ранее SJ-100 успешно прошел испытания на защиту двигателей ПД-8 от попадания воды. Специалисты выяснили, что во время движения вода не нарушает работу маршевых двигателей воздушного судна и вспомогательной силовой установки.

В Минпромторге этот тест сочли важным, так как взлет и посадка самолета могут проходить во время дождя.