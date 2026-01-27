Мужчина избил соседку ложкой для обуви из-за частых доставок товаров на дом на юге Москвы

Фото: 77.rosguard.gov.ru

На юге Москвы мужчина избил пожилую соседку ложкой для обуви из-за частых интернет-заказов с доставкой товара на дом, которые причиняли ему неудобства, сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления Росгвардии по столице.

Патруль получил сигнал тревоги с одной из охраняемых квартир по улице Медынской. На месте пожилая женщина рассказала, что на нее в состоянии алкогольного опьянения напал сосед. 53-летний мужчина бросился на пенсионерку с ложкой для обуви, оказавшейся у него под рукой.

Нарушителя, который выскочил на лестничную клетку в одном тапке, задержали сотрудники Росгвардии и доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Ранее сообщалось, что пенсионер в Амурской области напал с ножом на соседа из-за запрета копать червей. Пожилой мужчина достал из сумки складной нож и ударил соседа в грудь, спасти его не удалось. Было возбуждено уголовное дело.