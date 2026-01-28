Москвичей предупредили о 20-градусных морозах в начале февраля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура в Москве в ночные часы в начале февраля может опускаться до минус 23 градусов. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, 31 января и 1 февраля ночью в городе будет в районе 15 градусов ниже нуля и около минус 10 градусов днем. В это же время горожане почувствуют плотный северо-восточный ветер, из-за чего будет казаться, что 1-го числа будет значительно холоднее.

"А вот 2 февраля уже и мороз усилится: в ночные часы минус 18 – минус 23 градусов, дневная температура в пределах минус 13 – минус 16 градусов", – указала Позднякова.

Это почти на 7 градусов ниже климатической нормы, резюмировала специалист.

Ранее Москва обновила снежный максимум зимы. За минувшую ночь, 28 января, в городе выпало еще 8 миллиметров осадков. С учетом осадков, прошедших во вторник, 27-го числа, в городе зафиксирован уже 21 миллиметр осадков, или 40% от нормы месяца.

В целом количество осадков в текущем месяце достигло уже 70 миллиметров, или 132% от нормы. При этом высота сугробов на метеостанции на ВДНХ достигла 52 сантиметров.

