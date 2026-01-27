Рекорд по осадкам снега за последние 30 лет побит в столице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Количество осадков, зафиксированных в Москве за ночь вторника, 27 января, стало рекордным за последние 30 лет. Об этом в своем телеграм-канале заявила ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

"В Москве, на ВДНХ, количество осадков составило 11 миллиметров, а это означает, что перекрыт рекорд 1995 года с количеством 10,9 миллиметра", – сообщила Позднякова.

По словам синоптика, окончательная цифра рекорда станет известна лишь после 21:00, так как снегопад в столице еще не завершился. В это же время в ряде мест в Подмосковье уже перекрыт прежний рекорд осадков. Например, на метеостанции в Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 миллиметров, а рекорд 1995 года составлял 10,6 миллиметра.

Снегопад в столичном регионе продолжается с ночи 27 января. По данным синоптиков, в этот день в городе выпадет более трети месячной нормы осадков, а сугробы вырастут до 47 сантиметров. Также в городе сохраняется вероятность образования гололедицы и снежных заносов на дорогах.

Из-за непогоды аэропорт Шереметьево закрыт на прилет воздушных судов, ограничение действует с 09:00 до 12:00. В это же время городские службы Москвы продолжают работу по устранению последствий мощного снегопада.

