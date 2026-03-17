Число погибших при ударах Пакистана по Кабулу выросло до 400

Количество погибших в результате авиаударов пакистанских войск по столице Афганистана Кабулу увеличилось до 400. Об этом утверждает издание TOLO News со ссылкой на заместителя пресс-секретаря правительства Афганистана Хамдуллу Фитрата.

Помимо этого, еще не менее 250 человек получили различные ранения. По словам Фитрата, под удары Пакистана попал центр реабилитации наркозависимых.

В свою очередь, министерство информации и телерадиовещания Пакистана опровергло эту информацию, обвинив власти Афганистана в искажении фактов и введении общественности в заблуждение.

Ранее Минздрав Афганистана сообщал о 250 погибших после удара Пакистана по реабилитационному центру Кабула. Афганское правительство пообещало жестко ответить на эту атаку.

Боевые столкновения между пакистанскими и афганскими военными начались в конце февраля в шести приграничных зонах и вблизи границы Дюранда. Авиация Пакистана атаковала военную инфраструктуру, а силы Афганистана начали контрнаступление в восточных провинциях.

Вскоре глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале открытой войны с Афганистаном. Он обвинил Кабул в "экспорте терроризма" в другие государства, а также заявил, что Афганистан превратился в "колонию Индии".