Глава Минобороны Пакистана заявил о начале открытой войны с Афганистаном

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что терпение Исламабада закончилось и началась открытая война с Афганистаном. Об этом он написал в соцсети X.

Асиф обвинил афганские власти в "экспорте терроризма" в другие государства. Он также заявил, что Афганистан превратился в "колонию Индии".

"Наше терпение исчерпано. Теперь мы начнем открытую войну с вами. Теперь огонь будет искрой", – добавил министр.

Вооруженные столкновения между военнослужащими Пакистана и Афганистана произошли 26 февраля в шести приграничных провинциях, а также вблизи линии Дюранда – границы, которую Кабул официально не признает.

Афганские вооруженные силы объявили о начале "Операции возмездия" в ответ на авиаудары пакистанских ВВС по территории страны.

Военным силам Кабула также удалось сбить пакистанский самолет в воздушном пространстве Афганистана. Информация о количестве жертв или пострадавших в результате крушения не приводилась.