Актрису Ирину Шевчук похоронили на Троекуровском кладбище

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Заслуженную артистку России Ирину Шевчук похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.

Церемония прощания с актрисой прошла утром 28 февраля в Большом траурном зале ЦКБ № 1. Там же состоялось отпевание.

Шевчук скончалась 24 февраля на 75-м году жизни. Ее дочь рассказала, что мать на протяжении 3 лет боролась с лимфомой головного мозга.

Артистка запомнилась зрителям ролью Риты Осяниной в военной драме "...А зори здесь тихие". Она также снималась в таких кинокартинах, как как "Белый Бим Черное ухо", "Государственная граница", "Мужской зигзаг" и "Курортный роман". Всего в фильмографии Шевчук более 50 работ.