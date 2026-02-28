28 февраля, 13:39Культура
Актрису Ирину Шевчук похоронили на Троекуровском кладбище
Фото: ТАСС/Александр Щербак
Заслуженную артистку России Ирину Шевчук похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Церемония прощания с актрисой прошла утром 28 февраля в Большом траурном зале ЦКБ № 1. Там же состоялось отпевание.
Шевчук скончалась 24 февраля на 75-м году жизни. Ее дочь рассказала, что мать на протяжении 3 лет боролась с лимфомой головного мозга.
Артистка запомнилась зрителям ролью Риты Осяниной в военной драме "...А зори здесь тихие". Она также снималась в таких кинокартинах, как как "Белый Бим Черное ухо", "Государственная граница", "Мужской зигзаг" и "Курортный роман". Всего в фильмографии Шевчук более 50 работ.
