Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 февраля, 14:29

Культура

Умерла актриса фильма "…А зори здесь тихие" Ирина Шевчук

Фото: кадр из фильма "...А зори здесь тихие"; режиссер – Станислав Ростоцкий; производство – Киностудия им. М. Горького

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук.

По ее словам, в последнее время ее мать сильно болела. Она уточнила, что актриса на протяжении 3 лет боролась с лимфомой головного мозга.

Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Когда она училась в школе, семья приняла решение переехать в Киев. Спустя время артистка поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии.

С 1972-го Шевчук начала работать актрисой на Киностудии имени А. Довженко, а с 1983-го – на Киностудии имени М. Горького. Артистка стала известна после выхода в прокат фильма "...А зори здесь тихие", в котором она сыграла Риту Осянину.

Помимо этого, Шевчук снималась в таких кинопроектах, как "Белый Бим Черное ухо", "Государственная граница", "Мужской зигзаг" и "Курортный роман". Всего в фильмографии актрисы более 50 работ.

Шевчук была замужем за композитором Александром Афанасьевым. В 1981-м у них родилась дочь. В 2020 году супруг актрисы скончался.

Читайте также


культура

Главное

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

Как подготовить организм к Великому посту?

Подготовку нужно начинать за несколько дней

Сначала важно скорректировать питьевой режим

Читать
закрыть

Чего ожидать от курса доллара в 2026 году?

Курс доллара США может составить чуть меньше 90 рублей к концу года

Усиление санкционного давления способно негативно повлиять на рубль

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика