Умерла актриса фильма "…А зори здесь тихие" Ирина Шевчук

Фото: кадр из фильма "...А зори здесь тихие"; режиссер – Станислав Ростоцкий; производство – Киностудия им. М. Горького

Заслуженная артистка России Ирина Шевчук умерла на 75-м году жизни. Об этом ТАСС сообщила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук.

По ее словам, в последнее время ее мать сильно болела. Она уточнила, что актриса на протяжении 3 лет боролась с лимфомой головного мозга.

Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Когда она училась в школе, семья приняла решение переехать в Киев. Спустя время артистка поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии.

С 1972-го Шевчук начала работать актрисой на Киностудии имени А. Довженко, а с 1983-го – на Киностудии имени М. Горького. Артистка стала известна после выхода в прокат фильма "...А зори здесь тихие", в котором она сыграла Риту Осянину.

Помимо этого, Шевчук снималась в таких кинопроектах, как "Белый Бим Черное ухо", "Государственная граница", "Мужской зигзаг" и "Курортный роман". Всего в фильмографии актрисы более 50 работ.

Шевчук была замужем за композитором Александром Афанасьевым. В 1981-м у них родилась дочь. В 2020 году супруг актрисы скончался.

