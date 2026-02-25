Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 февраля, 13:58

Шоу-бизнес
Главная / Новости /

Super: бывшая невеста Лепса Киба закрутила роман с племянником президента Азербайджана

Бывшая невеста Лепса Киба закрутила роман с племянником президента Азербайджана – СМИ

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба закрутила роман с 36-летним племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым, пишет Super.ru.

По данным источника издания, 21 февраля, в последний день карнавала в Рио-де-Жанейро, пару заметили в компании друзей в элитной ложе Alma Rio. Они держались за руки, обнимались и наблюдали за шествием, а покинули мероприятие вместе уже под утро.

Как сообщают открытые источники, Гаджиев – бизнесмен, основатель первого в Азербайджане коллекторского агентства. Увлекается спорткарами, Lego и футболом: иногда летает в Манчестер на матчи любимой команды.

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня 2024 года. Как рассказывал музыкант, его дети и родители девушки их отношения не поддержали.

Спустя время возлюбленную музыканта обвинили во вступлении в отношения с Лепсом по контракту. В ответ Киба заявила, что так и не смогла понять, кто в их паре кому платит.

В конце января 2026-го Лепс и Киба расстались, несмотря на то что некоторое время назад девушка рассказывала о подготовке к масштабной свадьбе. В соцсетях она сообщила, что отношения завершились на ноте благодарности и взаимоуважения.

Григорий Лепс и Аврора Киба официально расстались

Читайте также


шоу-бизнес

Главное

Как пройдет курортный сезон в Анапе летом 2026 года?

Отели в Анапе в целом готовы к приему гостей

На сегодняшний день продажи туров в Анапу идут в два раза активнее в сравнении с 2025 годом

Читать
закрыть

Ждать ли россиянам эпидемии гриппа весной 2026 года?

Повышения заболеваемости, действительно, можно ожидать в первой половине весны

Чтобы уберечь себя, стоит избегать людных мест и закрытых помещений

Читать
закрыть

Что скрывается за объявлениями о срочной продаже жилья?

Причины срочных продаж нередко связаны с переездом

Однако объявления, где пишут "срочно" несколько раз и ставят низкую стоимость, должны насторожить

Читать
закрыть

Какое лето ждать москвичам в 2026 году?

Лето 2026 года может стать аномально жарким для жителей столицы

Сезон будет умеренно сухим, но с сильными, хоть и редкими, ливнями

Читать
закрыть

Как игрушки brainrot animals влияют на детскую психику?

Видео с brainrot animals часто бывают довольно странными и неоднозначными

Они точно не подходят детям, так как там могут встречаться сцены насилия

Читать
закрыть

Что продают россияне после праздников?

В топе: пены для бритья, мочалки, наборы мыла и гели для душа

Не обошлось и без принадлежностей для офисной работы

Читать
закрыть

Как блокировки IT-сервисов скажутся на рынке труда?

Эксперты уверены: разговоры, что РФ может остаться без удаленки, сильно преувеличены

Резкий перевод всех удаленных сотрудников в офис ударит по экономике бизнеса

Читать
закрыть

Что известно о взрыве автомобиля ДПС у Савеловского вокзала?

Внутри машины находились трое сотрудников, когда к ним подошел неизвестный мужчина и устроил подрыв

Погиб 34-летний старший лейтенант полиции, у него остались жена и двое детей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика