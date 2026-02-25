Super: бывшая невеста Лепса Киба закрутила роман с племянником президента Азербайджана

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Бывшая невеста Григория Лепса Аврора Киба закрутила роман с 36-летним племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым, пишет Super.ru.

По данным источника издания, 21 февраля, в последний день карнавала в Рио-де-Жанейро, пару заметили в компании друзей в элитной ложе Alma Rio. Они держались за руки, обнимались и наблюдали за шествием, а покинули мероприятие вместе уже под утро.

Как сообщают открытые источники, Гаджиев – бизнесмен, основатель первого в Азербайджане коллекторского агентства. Увлекается спорткарами, Lego и футболом: иногда летает в Манчестер на матчи любимой команды.

Лепс и Киба впервые появились вместе на красной дорожке одной из музыкальных премий 14 июня 2024 года. Как рассказывал музыкант, его дети и родители девушки их отношения не поддержали.

Спустя время возлюбленную музыканта обвинили во вступлении в отношения с Лепсом по контракту. В ответ Киба заявила, что так и не смогла понять, кто в их паре кому платит.

В конце января 2026-го Лепс и Киба расстались, несмотря на то что некоторое время назад девушка рассказывала о подготовке к масштабной свадьбе. В соцсетях она сообщила, что отношения завершились на ноте благодарности и взаимоуважения.