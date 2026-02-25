Мишустин призвал ускорить переход от Болонской системы к новой модели высшего образования

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Переход от Болонской системы к новой модели высшего образования необходимо ускорить, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме.

"Я, пользуясь случаем, и к себе, и к вам сейчас, к министерству, обращаюсь – надо ускорять", – сказал он, говоря с министром науки и высшего образования Валерием Фальковым.

Отвечая на вопросы по соответствующей теме, председатель кабмина обратил внимание, что при установлении новой системы все права студентов будут соблюдены.

Переход российских вузов на новую систему высшего образования, предполагающую отмену форматов "бакалавр" и "магистр", планируется уже с 1 сентября 2026 года. Вместо них в вузах введут базовое и специализированное высшее образование.

Срок получения базового высшего образования будет составлять от 4 до 6 лет, в зависимости от специальности. Специализированное же образование студенты будут получать 1–3 года. Это станет обновленным форматом магистратуры с профессиональными, управленческими и исследовательскими треками.

