В Минобрнауки РФ заявили о готовности проекта по обновлению модели высшего образования

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Готов проект изменений в федеральный закон для перехода России на новую модель высшего образования, об этом в интервью РИА Новости заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

По словам Фалькова, новая модель высшего образования хорошо воспринимается в обществе, поддерживается профессиональным сообществом и работодателями.

Министр напомнил, что переход на новую модель начался в 2022 году, когда Минобрнауки заявило об отказе России от Болонской системы образования. Новая система направлена на базовое и специализированное высшее образование вместо бакалавриата и магистратуры.

Ранее в Минобрнауки рассказали о новом подходе распределения бюджетных мест в российских вузах. Бюджетные места теперь будут распределять по-новому: часть из них будут выделять по конкурсу, другую же – по госзаданию.

Также Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании объемов платного обучения в российских вузах. Документ был подготовлен в рамках исполнения поручения Владимира Путина.