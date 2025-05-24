В Минобрнауки рассказали о новом подходе распределения бюджетных мест в вузах РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бюджетные места в российских университетах теперь будут распределять по-новому: часть из них будут выделять по конкурсу, другую же – по госзаданию. Об этом глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил в ходе пленарного заседания X Всероссийского форума молодых ученых и предпринимателей U-NOVUS.

"Часть бюджетных мест можно будет продолжать распределять между вузами по конкурсу, что позволит сохранить конкурентоспособность университетов, а другую часть – по госзаданию, исходя из экономической специфики конкретного региона и общей кадровой потребности в стране", – приводит слова Фалькова пресс-служба Минобрнауки России.

Кроме того, министр рассказал о выделении единого ядра в образовательных программах соответствующих областей. По его словам, это позволит создать общее образовательное пространство внутри РФ, а также снизить бумажную нагрузку на преподавателей и создать новые возможности для мобильности студентов.

Помимо этого, Фальков отметил, что наряду с усилением фундаментальной части образовательного процесса планируется также преобразовать и ее практическую составляющую. Практики, проходящей на передовых предприятиях у лидеров отраслей, должно быть больше в образовательной программе, подчеркнул глава Минобрнауки.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании объемов платного обучения в российских вузах. Документ был подготовлен в рамках исполнения поручения Владимира Путина, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. Авторами инициативы выступили председатель ГД Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы.

Вузы пока занимаются регулированием объемов платного приема сами, но законопроект предложил наделить этими полномочиями еще и правительство. Такой порядок может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.