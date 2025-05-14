ГД приняла в I чтении проект о регулировании приема в вузы на платное обучение

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Госдума приняла в первом чтении законопроект о государственном регулировании объемов платного обучения в российских вузах, говорится на сайте нижней палаты парламента.

Документ был подготовлен в рамках исполнения поручения Владимира Путина, чтобы сократить дефицит квалифицированных кадров. Авторами инициативы выступили председатель ГД Вячеслав Володин, председатель Совфеда Валентина Матвиенко, депутаты и сенаторы.

Вузы пока занимаются регулированием объемов платного приема сами, но законопроект предлагает наделить этими полномочиями еще и правительство. Такой порядок может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

По словам Володина, если качество образования в стране снижается, то уменьшается и количество инноваций и технологий.

"Главный вопрос, когда мы говорим об образовании, – его качество. Повышается качество образования – растет количество инноваций, технологии появляются. Появляются технологии – развивается экономика. Развивается экономика – сильнее становится государство", – уверен председатель ГД.

Ранее Минобрнауки России перед началом приемной кампании 2025 года обновило порядок поступления в вузы. Одним из ключевых изменений стало возвращение согласия на зачисление. При этом отменена практика зачисления по оригиналу аттестата.

Кроме того, на "Госуслугах" и на сайтах университетов будут публиковаться два списка: подающих документы и конкурсные списки. Эти данные помогут поступающим отслеживать свою позицию.

