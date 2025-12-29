Экс-президент Киргизии Атамбаев лишен всех госнаград

Фото: kremlin.ru

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев лишился всех государственных наград. Об этом пишет RT со ссылкой на указ главы государства Садыра Жапарова.

Среди наград бывшего главы государства были в том числе высшая степень отличия республики "Кыргыз Республикасынын Баатыры", орден "Манас" II степени, орден "Данакер", а также медаль "Данк".

В 2019 году Атамбаеву были предъявлены обвинения в применении силы к представителям органов правопорядка, организации беспорядков и организации убийства. Также ему вменяли коррупцию при реконструкции ТЭЦ в Бишкеке, незаконную сделку с недвижимостью и получение земли в Кой-Таше и Иссык-Кульской области. Впервые его заключили под стражу 8 августа того же года в его резиденции в селе Кой-Таш.

В результате Атамбаев был осужден в 2020 году на 11 лет и 2 месяца. Тем не менее часть обвинений сняли, а в июне 2022-го его оправдали по делу о беспорядках. После 3,5 года пребывания в исправительной колонии экс-президент был освобожден и покинул республику.

В апреле 2025 года суд Киргизии признал бывшего лидера страны виновным в незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в апреле 2013 года.

Летом этого же года суд заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также бывшего президента было решено лишить всех госнаград и конфисковать у него имущество.