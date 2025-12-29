Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

29 декабря, 08:47

Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев лишен всех госнаград

Фото: kremlin.ru

Бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев лишился всех государственных наград. Об этом пишет RT со ссылкой на указ главы государства Садыра Жапарова.

Среди наград бывшего главы государства были в том числе высшая степень отличия республики "Кыргыз Республикасынын Баатыры", орден "Манас" II степени, орден "Данакер", а также медаль "Данк".

В 2019 году Атамбаеву были предъявлены обвинения в применении силы к представителям органов правопорядка, организации беспорядков и организации убийства. Также ему вменяли коррупцию при реконструкции ТЭЦ в Бишкеке, незаконную сделку с недвижимостью и получение земли в Кой-Таше и Иссык-Кульской области. Впервые его заключили под стражу 8 августа того же года в его резиденции в селе Кой-Таш.

В результате Атамбаев был осужден в 2020 году на 11 лет и 2 месяца. Тем не менее часть обвинений сняли, а в июне 2022-го его оправдали по делу о беспорядках. После 3,5 года пребывания в исправительной колонии экс-президент был освобожден и покинул республику.

В апреле 2025 года суд Киргизии признал бывшего лидера страны виновным в незаконном досрочном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в апреле 2013 года.

Летом этого же года суд заочно приговорил Атамбаева к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Также бывшего президента было решено лишить всех госнаград и конфисковать у него имущество.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Почему чат-боты с ИИ приводят к психозам?

Проблемы с психикой вызывает не сам чат-бот, а его взаимодействие с пользователем

Цифровые агенты воздействуют на мозг яркими зрительными и слуховыми стимулами

Читать
закрыть

Почему в России ужесточат правила льготной ипотеки?

Льготные кредиты нередко использовались для инвестиций, а не для улучшения жилищных условий

Эксперты уверены: программа должна быть ориентирована на реальные нужды семей

Читать
закрыть

Приблизила ли новая встреча Трампа и Зеленского мир на Украине?

Эксперты уверены: говорить о возможности достижения мира в начале 2026 года излишне оптимистично

Кроме вопросов территориального размежевания, есть еще ряд нерешенных технических проблем

Читать
закрыть

Как выбрать подарок для ребенка на Новый год?

Беспроигрышным вариантом станут развивающие игры, наборы для творчества, книги и головоломки

Стоит избегать большого количества наборов со сладостями, безделушек, сувениров и мелких вещиц

Читать
закрыть

Почему женщин привлекают "ботаники"?

Женщин завораживает не вид "ботаника", а то, что к нему "прилагается" – образование и интеллект

Эксперты уверены: это лишь временный тренд

Читать
закрыть

Как сформировать инвестиционный портфель на 2026 год?

Наиболее близким к вкладам инструментом остаются облигации

Безрисковыми вариантами можно считать покупку золота или сберегательные сертификаты

Читать
закрыть

Какая погода будет в Москве в новогодние праздники?

В ближайшие дни осадки продолжатся

К Новому году в столичном регионе установится морозная погода

Читать
закрыть

Что станет с сервисами Google в России?

В Госдуме намекнули на возможную блокировку сервисов Google в РФ

Однако эксперты уверены: у государства нет задачи все заблокировать и усложнить жизнь граждан

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика