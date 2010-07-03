Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение

Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинение в убийстве и ряде других особо тяжких преступлений, заявил начальник управления Генпрокуратуры республики Замир Бейшекеев.

"Атамбаев подозревается в применении насилия против представителей власти, в организации массовых беспорядков, в организации покушения на убийство", – цитирует его РИА Новости.

По словам Бейшекеева, по событиям 7–8 августа в селе Кой-Таш и в Бишкеке расследуются уголовные дела по статьям "Массовые беспорядки", "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство", "Угроза или насилие в отношении представителя власти" и "Захват заложников" УК Киргизии. Атамбаеву может грозить пожизненное заключение.

Первую попытку штурма резиденции экс-лидера предприняли 7 августа. У дома собрались сотни его сторонников, спецназ применил спецсредства – светошумовые гранаты и резиновые пули, в ответ также был открыт огонь. Атамбаев признался, что стрелял по атакующим его дом бойцам спецназа. Один из бойцов погиб, пострадали 136 человек.

Атамбаев сдался к вечеру следующего дня. Экс-президента поместили в СИЗО до 26 августа. Чтобы начать уголовное преследование, парламент лишил его иммунитета, который полагается всем бывшим президентам страны. Адвокаты собираются обратиться в Гаагский арбитраж, чтобы освободить своего подопечного.

Экс-президент Киргизии Атамбаев призвал не применять против него силу

Атамбаев трижды выставлял свою кандидатуру на должность президента Киргизии. Его избрали 30 октября 2011 года.

В 2017 году передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в результате президентских выборов. Однако после этого на членов команды политика завели уголовные дела. В частности, экс-глава администрации президента Киргизии Фарид Ниязов останется под стражей до 8 октября. Бывший президент утверждал, что обвинения в адрес его сподвижников носят политический характер.