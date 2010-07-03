Атамбаев признался, что стрелял во время попытки задержания

Фото: ТАСС/APRIL TV

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев сообщил журналистам, что стрелял по атакующим его дом бойцам спецназа.

"Здесь оружие только у меня есть. Я сидел на третьем этаже. У простого народа не было даже рогатки. Я лично стрелял во время нападения", – цитирует ТАСС политика. При этом он заверил, что "старался не попадать" в людей.

Также Атамбаев призвал воздержаться от силовых методов против него.

Попытка штурма дома политика была предпринята 7 августа. Сторонники экс-лидера страны дали отпор силовикам. В результате пострадали 50 человек, из них пять человек доставлены в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, еще двое – в Чуйскую областную больницу. Погиб один спецназовец.

Официальные власти Киргизии обвиняют Атамбаева в незаконном обогащении, коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Чтобы начать уголовное преследование, парламенту пришлось лишить Атамбаева иммунитета, который полагается всем бывшим президентам Киргизии.

В МИД РФ заявили, что события в Киргизии – это внутреннее дело страны, более глубокая оценка будет дана российской стороной позднее. В Москве не располагают сведениями, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну. Посольство РФ в Киргизии работает в обычном режиме.

