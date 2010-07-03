МИД РФ прокомментировал события в Киргизии

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События в Киргизии – это внутреннее дело страны, более глубокая оценка будет дана российской стороной позднее, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Наше посольство в Киргизии выпустило рекомендацию россиянам избегать района проведения спецоперации, если она продолжится. Я думаю, мы дадим еще более глубокую оценку чуть позже", – сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что желает Киргизии "здравомыслия и ответственности". Захарова подчеркнула, что МИД не располагает информацией, обращался ли Атамбаев к России с возможностью приезда в страну.

Ранее посольство РФ в Киргизии сообщило, что работает в обычном режиме, угрозы безопасности для россиян нет.

Как сообщил бывший глава государства, его сторонники проведут в четверг, 8 августа, митинг в столице республики.

"Мы начнем митинг у здания "Медиа Форума" в Бишкеке, а затем возле Белого дома", – цитирует его слова ТАСС. По его словам, акция запланирована на 16:00 по местному времени (13:00 мск).

Как считает Атамбаев, кровь погибших и пострадавших во время штурма дома экс-президента в селе Кой-Таш Чуйской области "на совести президента Сооронбая Жээнбекова". В штабе Атамбаева заявили, что участники митинга намерены потребовать отставки Жээнбекова.

Вечером 7 августа силовики штурмовали дом Атамбаева в селе Кой-Таш (населенный пункт находится в 20 километрах от Бишкека. – Прим. ред.). В ходе операции были применены резиновые пули. По данным Минздрава Киргизии, в результате штурма пострадали 50 человек, один спецназовец погиб. В итоге задержать бывшего главу государства так и не удалось.

Сторонники экс-президента атаку отбили и взяли в заложники шестерых бойцов. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности страны заявил, что Атамбаев грубо нарушил законы и конституцию страны, оказав вооруженное сопротивление.

Официальные власти считают Атамбаева причастным к нескольким коррупционным преступлениям. 27 июня парламент снял с экс-президента неприкосновенность. Все обвинения против себя Атамбаев назвал "абсурдом". Экс-президенту грозит пожизненный срок. Генеральная прокуратура Киргизии начала расследование по фактам беспорядков.

