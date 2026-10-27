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27 октября, 09:30

Происшествия

В Калининграде задержали курьеров мошенников, обманувших пенсионерку на 30 млн рублей

Фото: depositphotos/Irusetka.yandex.ru

В Калининграде задержали с поличным курьеров, участвовавших в мошеннической схеме, по которой у 71-летней пенсионерки выманили 30 миллионов рублей. Об этом сообщили в МВД России.

По данным ведомства, аферисты выманили деньги у 18-летней внучки по телефону. Ее запугали уголовным делом за финансирование иностранных вооруженных формирований и убедили отдать семейные сбережения курьеру под предлогом якобы декларирования.

Собрав хранившиеся дома наличные, девушка передала их пришедшей на встречу посыльной. Последней оказалась 17-летняя учащаяся местного колледжа. Днем ранее родственники заявили о ее розыске, так как она ушла из дома и перестала выходить на связь. Полицейские отследили передвижения несовершеннолетней по городу и задержали ее у банкомата.

Как установили оперативники, деньги, которые она пыталась перевести на указанные куратором счета, незадолго до этого ей передала внучка пенсионерки. Из-за большого объема купюр перевод затянулся по времени, поэтому мошенники отправили "на помощь" 19-летнего студента из Санкт-Петербурга.

Молодой человек прилетел в областной центр, и вдвоем они успели перевести свыше 25 миллионов рублей. Прямо во время транзакций сотрудники уголовного розыска взяли их с поличным. При задержании полицейские изъяли почти 5 миллионов рублей, которые сообщники не успели отправить.

Молодые люди находятся в изоляторе временного содержания в ожидании судебного решения об избрании меры пресечения. Следователи возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество"). Санкция этой части статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Стерлитамаке было возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере после обмана 12 человек более чем на 42,5 миллиона рублей. 12 местных жителей заявили о хищении денег под предлогом проведения торгов на Московской валютной бирже. Предварительно, средства похитил 43-летний мужчина, который предложил гражданам организовать биржевые торги и заняться инвестиционной деятельностью.

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