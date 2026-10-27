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Владимир Путин провел встречу с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани, который прибыл в Москву для участия в саммите Форума стран – экспортеров газа.

"Ваше высочество, дорогие друзья, мы очень рады видеть вас в Москве, на этот раз на Форуме стран – экспортеров газа, и хочу вас поблагодарить сразу за то, что вы откликнулись и приняли решение приехать сюда, в Москву", – отметил российский лидер.

По его словам, между странами установился продуктивный политический диалог. Кроме того, объем торговли между Россией и Катаром вырос на 10%, чему способствовал ряд мероприятий.

Путин также выделил усилившуюся роль Катара как посредника в разрешении конфликтов, в частности в регионе Персидского залива.

Ранее Путин провел переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Российский лидер тепло поприветствовал гостя и отметил, что рад вновь видеть его в Москве. Путин также выразил готовность обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки.

