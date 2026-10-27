Участники саммита ФСЭГ приняли Московскую декларацию

Фото: РИА Новости/фотохост-агентство саммита ФСЭГ/Кирилл Зыков

Участники саммита Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) приняли Московскую декларацию. Об этом в ходе мероприятия заявил Владимир Путин.

В завершение саммита российский лидер предложил считать документ одобренным, отметив, что его текст согласован.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что текст документа накануне проходил финальное согласование в рамках министерской встречи форума. По его словам, в декларации планировалось отметить роль государств – участников форума как надежных поставщиков природного газа и значительный вклад этого энергоресурса в обеспечение глобальной энергобезопасности.

Кроме того, в документ предполагалось включить стремление стран ФСЭГ развивать сотрудничество по диверсификации маршрутов торговли, внедрению современных технологий, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечению справедливой стоимости природного газа и предсказуемости цен, а также снижению волатильности газового рынка в целом.



Ранее в ходе форума Путин указывал, что РФ является одним из ключевых игроков мирового газового рынка и занимает первое место по запасам природного газа. В это же время Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике, говорил лидер страны.

