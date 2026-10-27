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27 октября, 14:54

Политика

Путин заявил, что РФ прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике

Фото: MAX/"Кремль. Новости"

Россия прорабатывает возможность совместной работы с США в Арктике, заявил Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

"В Арктике активно работаем со многими странами мира, заинтересованными в совместной работе", – сказал глава государства.

Еще недавно на отечественных месторождениях вместе с российской стороной трудились европейские и китайские партнеры, а теперь прорабатывается возможность совместной работы с американцами, добавил Путин.

В ходе форума президент напомнил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа и является ответственным поставщиком газа за рубеж, а также надежным партнером. Путин отметил, что мировые цены на газ резко выросли, но могут откатиться назад. Мировой спрос на газ к 2050 году вырастет до 5,5 триллиона кубометров в год, а международные поставки увеличатся в 1,5 раза.

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