Путин заявил, что Россия занимает первое место в мире по запасам природного газа

Фото: РИА Новости/Фотохост-агентство саммита ФСЭГ/Максим Богодвид

Россия является одним из ключевых игроков мирового газового рынка и занимает первое место по запасам природного газа. Об этом заявил Владимир Путин на саммите Форума стран – экспортеров газа (ФСЭГ) в Москве.

"У нас создан уникальный производственный комплекс, который позволяет диверсифицировать поставки газа, развивать его переработку, газохимию. Эту мощную ресурсную, научную, индустриальную базу мы используем для роста национальной экономики и одновременно выступаем ответственным поставщиком газа за рубеж, надежным, предсказуемым партнером", – сказал глава государства.

Путин отметил, что в 2025 году потребление природного газа выросло на 1,2% и достигло 4,2 триллиона кубометров. По его мнению, роль газа в мире будет только укрепляться: четверть энергобаланса планеты уже приходится на газ. На долю участников ФСЭГ приходится порядка 40% глобального экспорта, добавил президент.

Он обратил внимание, что мировые цены на газ резко выросли, однако они могут вернуться на прежний уровень. К 2050 году спрос на газ в мире может увеличиться до 5,5 триллиона кубометров в год, а международные поставки вырасти примерно в 1,5 раза, до 1,7 триллиона кубометров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Москва в вопросе экспорта заинтересована во всех выгодных для себя энергетических рынках. Россия также готова обсуждать поставки на европейский рынок, если у Европы будет интерес, а у РФ – свободные объемы.