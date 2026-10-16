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16 октября, 11:22

Экономика

В Азербайджане заявили о планах снова закупать газ у "Газпрома"

Фото: depositphotos/ovbelov

Азербайджан намерен снова начать закупать российский газ у "Газпрома". Об этом сообщил вице-президент Государственной нефтяной компании республики (SOCAR) Эльшад Насиров в ходе Российской энергетической недели, передает ТАСС.

Сотрудничество с "Газпромом" он назвал "очень правильным примером" взаимодействия.

Вице-президент отметил, что SOCAR является единственной компанией в мире, которая сначала покупала газ у "Газпрома", потом поставляла ей газ, а сейчас снова хочет начать закупки.

Ранее секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что кризисный период в отношениях Москвы и Баку завершен. По его словам, российская сторона придерживается того, что отношения с Азербайджаном должны строиться на двусторонней договорно-правовой базе.

Именно за совместную работу в этом направлении неоднократно высказывался Владимир Путин, подчеркнул Шойгу.

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