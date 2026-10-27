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27 октября, 15:30

Происшествия

Сестра пропавшей москвички опровергла информацию об обнаружении ее тела

Фото: MAX/Baza

Сестра пропавшей 30-летней москвички опровергла информацию об обнаружении ее тела и заявила, что верит в спасение девушки. Об этом она сообщила в соцсетях.

Кроме того, на портале поискового отряда "ЛизаАлерт" статус операции изменен на "Проверка информации". В отряде ожидают официальную информацию для прояснения ситуации.

Девушка пропала вечером 21 октября в Москве. Это произошло после конфликта с молодым человеком. Утверждалось, что она возвращалась домой через парк "Березовая роща", но с тех пор ее никто не видел. Первым о пропаже заявил в полицию ее возлюбленный.

27 октября ряд телеграм-каналов сообщал, что тело пропавшей якобы нашли в районе Живописного моста спустя шесть суток поисков. Камеры видеонаблюдения последний раз фиксировали девушку в этом районе, а маршрут пропавшей силовики отследили по видеозаписям.

До этого в Ачинске в Красноярском крае на улице обнаружили тело 16-летней девушки. 25 октября она ушла из дома знакомого и перестала выходить на связь с родственниками. В результате девушку нашли рядом с проездом Авиаторов, признаков насильственной смерти на теле не было.

В Москве ищут пропавшую после тренировки 30-летнюю девушку

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