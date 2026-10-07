В Адыгее 9-летний мальчик утонул в ванне во время оздоровительной реабилитации

Фото: sledcom.ru

В Адыгее 9-летний ребенок утонул в ванне во время оздоровительной реабилитации. Об этом говорится на сайте следственного управления СК России по республике.

По версии следствия, инцидент произошел 29 сентября. 48-летний местный житель проводил оздоровительно-физкультурную реабилитацию с мальчиком. Затем мужчина оставил его в ванне, наполненной водой. В результате ребенок утонул.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый систематически оказывал платные услуги по реабилитации, не имея при этом медицинского образования и соответствующих сертификатов.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека").

Ранее сообщалось, что девятимесячный ребенок утонул в одной из квартир в Уфе. По предварительной информации, мальчик во время купания остался ненадолго без присмотра матери и погиб. Другие подробности произошедшего устанавливаются.