Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

07 октября, 12:59

Происшествия

В Адыгее 9-летний мальчик утонул в ванне во время оздоровительной реабилитации

Фото: sledcom.ru

В Адыгее 9-летний ребенок утонул в ванне во время оздоровительной реабилитации. Об этом говорится на сайте следственного управления СК России по республике.

По версии следствия, инцидент произошел 29 сентября. 48-летний местный житель проводил оздоровительно-физкультурную реабилитацию с мальчиком. Затем мужчина оставил его в ванне, наполненной водой. В результате ребенок утонул.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый систематически оказывал платные услуги по реабилитации, не имея при этом медицинского образования и соответствующих сертификатов.

Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее смерть человека").

Ранее сообщалось, что девятимесячный ребенок утонул в одной из квартир в Уфе. По предварительной информации, мальчик во время купания остался ненадолго без присмотра матери и погиб. Другие подробности произошедшего устанавливаются.

Читайте также


происшествиярегионы

Столичных подростков за деньги учат ухаживать за родителями

Задания тренируют не столько аккуратность, сколько эмпатию, заботу о близких и ответственность

Читать
закрыть

Из-за чего судятся москвичи во время развода?

Бракоразводные процессы все чаще превращаются в затяжные конфликты без правил

Бывшие супруги судятся из-за детских кроватей, требуют вернуть деньги за операцию на грудь

Читать
закрыть

Зачем детей россиян вовлекают в терроризм и экстремизм?

Дети являются самыми желанными целями для террористов, поскольку вовлечь их гораздо проще

Подростки не получают приглашений в деструктивные сообщества или чаты, они находят их сами

Читать
закрыть

Волонтеры спасли собак из "концлагеря" для животных в Калуге

Измученным животным приходилось жить в стесненных обстоятельствах и есть друг друга

Читать
закрыть

Чем опасны популярные в Сети жидкие виниры?

Содержащийся в таких продуктах папаин разрушает большое количество органических соединений

После использования таких средств важно прополоскать рот

Читать
закрыть

Как не сойти с ума в квартире-студии?

Живя вдвоем, стоит договориться о праве на уединение

Также нужен ритуал завершения дня

Читать
закрыть

Сколько стоит новогодний корпоратив в Москве в 2026 году?

Аренда самой площадки может варьироваться от 50 до 100 тысяч рублей

Читать
закрыть

Алабай Джек 4 года находился в неволе под Люберцами

В клетке у Джека лежали куски протухшего мяса и ведро с застоявшейся зеленой водой

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика