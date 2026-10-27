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27 октября, 15:24

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ХХ Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

ХХ Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха" открылся в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Пятый раз в программе фестиваля представлена номинация "Дикая природа Москвы". Она открывает неизведанные уголки дикой природы. По словам руководителя департамента Юлии Урожаевой, благодаря номинации все больше жителей Москвы открывают для себя удивительное разнообразие природы родного города.

"Москва – один из самых зеленых мегаполисов мира. Для многих открытие, какой богатый животный мир в столице. В этом году департамент природопользования и охраны окружающей среды совместно с учеными Российской академии наук исследовали 11 особо охраняемых зеленых территорий и обнаружили свыше четырех тысяч видов флоры и фауны – состояние оценено как благополучное", – сказала она.

Победителей в номинации определили сами горожане: за лучшие кадры столичной флоры и фауны в течение лета голосовали более 130 тысяч участников проекта "Активный гражданин". Имена лауреатов объявили 27 октября на торжественной церемонии, которая прошла перед открытием фестиваля. В ней участвовали известные международные фотографы – лауреаты "Золотой черепахи".

Лучшие фотоработы фестиваля представлены в Центральном выставочном зале "Манеж". Посетители смогут увидеть их до 16 декабря, билеты продаются на официальном сайте goldenturtle.ru.

Ранее в столице стартовал XI Московский медиафестиваль патриотической тематики "Родина в сердце". Он завершится 30 октября. На участие в конкурсе подали 193 работы, из которых отборочная комиссия выбрала 40.

Заммэра Москвы по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко рассказал, что свои проекты представили авторы из разных регионов страны, в том числе из Читы, Мариуполя, Екатеринбурга, Грозного, Уфы, Выборга и Санкт-Петербурга.

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