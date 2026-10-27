Россиянам напомнили о выгодном отпуске в ноябре

Фото: depositphotos/belchonock

Россияне могут получить финансовую выгоду и не потерять в зарплате, если оформят отпуск с 31 октября по 8 ноября. Об этом RT заявили эксперты.

"В этом случае сотрудник использует восемь дней ежегодного оплачиваемого отпуска, поскольку 4 ноября, согласно статье 120 Трудового кодекса России, не включается в число календарных дней отпуска. При этом период отдыха составит девять календарных дней подряд", – сказали аналитики.

День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет официальным праздничным выходным для сотрудников с пятидневной рабочей неделей, а 3 ноября станет сокращенным рабочим днем.

Тем, кто хочет сохранить дни отпуска, но получить те же девять дней отдыха, подойдет вариант с 2 по 6 ноября. 4 ноября не входит в число дней отпуска, поэтому используются только четыре дня – 2, 3, 5 и 6 ноября. Отдыхать сотрудник сможет с 31 октября по 8 ноября включительно.

Эксперты напомнили, что разделить ежегодный оплачиваемый отпуск на части можно только по соглашению работника и работодателя. По статье 125 Трудового кодекса РФ хотя бы одна из частей должна составлять не менее 14 календарных дней.

Ранее депутат Госдумы Элеонора Кавшар рассказала, что в 2027 году при планировании отпуска следует учитывать месяцы с наибольшим количеством рабочих дней. К ним относятся март, апрель, июль, август, сентябрь и декабрь. В январе и мае выходных и праздников больше, поэтому такие периоды для отпуска менее привлекательны с финансовой точки зрения.