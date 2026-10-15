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15 октября, 10:39

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Эксперт Козулина: отпуск в 2027 году можно увеличить, если добавить его к госпраздникам

Эксперт рассказала, как увеличить отпуск за счет праздничных дней в 2027 году

Фото: depositphotos/sbotas

Отпуск в 2027 году можно увеличить, если добавить его к выходным и государственным праздникам. Об этом рассказала руководитель группы кадрового администрирования IT-рекрутинговой компании Анна Козулина в беседе с "Лентой.ру".

По ее словам, такая возможность предусмотрена Трудовым кодексом. Согласно статье 120, нерабочие праздничные дни, которые выпадают на период ежегодного отпуска, не включаются в число его календарных дней.

"При этом обычные выходные – субботы и воскресенья – такого преимущества не дают и считаются днями отпуска", – пояснила эксперт.

В 2027 году правительство перенесло выходные с 2 января на 5 ноября, с 3 января на 31 декабря и с 20 февраля на 22 февраля. За счет этого в течение года россиян ожидают несколько периодов продолжительного отдыха: с 21 по 23 февраля, с 6 по 8 марта, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая, с 12 по 14 июня, а также четыре дня подряд с 4 по 7 ноября.

К любому из этих периодов можно добавить несколько дней отпуска и заметно увеличить отдых. Например, отпуск с 24 по 26 февраля даст восемь дней подряд – с 21 по 28 февраля, а потратить придется только три отпускных дня. Взяв отпуск с 9 по 12 марта, можно отдыхать девять дней – с 6 по 14 марта.

Одна из самых выгодных комбинаций возможна в майские праздники: четыре отпускных дня с 4 по 7 мая позволят не работать десять дней подряд – с 1 по 10 мая.

Делить ежегодный отпуск на такие короткие периоды разрешает статья 125 Трудового кодекса, отметила Козулина. При этом необходимо соблюдать условие: хотя бы одна часть отпуска должна составлять не менее 14 календарных дней. Оставшиеся дни сотрудник и работодатель распределяют по соглашению между собой, резюмировала она.

Ранее доцент Юридического института РУДН Петр Петкилев сообщил, что при пятидневной рабочей неделе в 2027 году россияне будут отдыхать 118 дней. Такие предварительные данные содержатся в проекте производственного календаря, подготовленном министерством труда РФ. По словам эксперта, на данный момент в расчетах преобладает именно это количество нерабочих дней. Существенных изменений в проекте не ожидалось.

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