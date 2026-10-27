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27 октября, 16:48

Политика

Лукашенко предложил закрепить за Белоруссией ряд российских городов и регионов

Фото: kremlin.ru

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил вернуть советскую практику, когда республика отвечала за поставки в некоторые крупные города и регионы России. Об этом он заявил на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

"Пора возвращаться к советской практике, когда Белоруссия отвечала за Калининград, Петербург, Московскую область, частично Москву. Она огромная, особенно сейчас, думаю, что мы вряд ли справимся с таким гигантским объемом. Но сотрудничать нам прежде всего надо с этими регионами", – обратился Лукашенко к послу РФ в Белоруссии Борису Грызлову, присутствовавшему на встрече.

По словам белорусского лидера, ответственность республики заключалась в том, чтобы производить и поставлять все необходимое, чего не было в Ленинградской области и ее столице, а также в Калининграде.

Сотрудничество с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью Лукашенко назвал примером. Он рассказал, что неоднократно говорил Владимиру Путину о сходстве белорусов и ленинградцев. По его словам, эти народы сильнее всех пострадали в последней войне.

Глава Белоруссии также заверил, что республика выполнит все договоренности с Санкт-Петербургом. Речь идет о машиностроении, ремонте лифтов и продовольствии.

"Я очень рад, что президент России воспринимает такую формулу, что мы тесно должны сотрудничать", – отметил белорусский лидер.

Ранее на встрече с брянским губернатором Егором Ковальчуком Лукашенко пошутил, что надо разобраться, "чья это Брянская область". Президент Белоруссии добавил, что говорит об этом в хорошем смысле, и вспомнил, как аграрии республики помогали регионам России убирать урожай, направляя туда технику.

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