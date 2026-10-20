Лукашенко пошутил, что надо разобраться, "чья это Брянская область"

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Белоруссия и Брянская область связаны настолько близким сотрудничеством и многолетней общей историей, что еще предстоит разобраться, кому на самом деле принадлежит российский регион. Такое шуточное замечание сделал белорусский президент Александр Лукашенко на встрече с брянским губернатором Егором Ковальчуком.

"Что тут долго рассказывать о нашем сотрудничестве?! Мы всегда нормально жили вместе. Как я часто шучу в этом плане – еще надо разобраться, чья это Брянская область. Борис Вячеславович (посол РФ в Минске Борис Грызлов. – Прим. ред.), не ревнуйте", – приводит слова Лукашенко РИА Новости.

Он уточнил, что говорит об этом в хорошем смысле, и добавил, что лучшее в Белоруссии – из Брянской области.

Лукашенко вспомнил, как белорусские аграрии помогали соседним российским регионам убирать урожай, направляя туда технику. По его словам, Белоруссия готова сотрудничать с Брянской областью на любых условиях. Лукашенко назвал регион удачным соседом, как и Псковскую и Смоленскую области, и отметил, что соседей не выбирают.

Глава Белоруссии также напомнил об общей борьбе народов советских республик в годы Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что дед Ковальчука, как и белорусские патриоты, воевал за общее Отечество. Лукашенко выразил надежду, что представление об общей земле сохранится и сегодня, а сотрудничество будет приносить пользу и Брянской области, и Белоруссии.

Ранее Лукашенко выразил уверенность в будущем восстановлении взаимовыгодного сотрудничества между Минском и Киевом. Он подчеркнул, что народы Белоруссии и Украины связывают общая история, традиции и память о совместных испытаниях.