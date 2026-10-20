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20 октября, 21:55

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CNN Portugal: возвращение Роналду в сборную Португалии практически исключено

Возвращение Роналду в сборную Португалии практически исключено

Фото: ТАСС/IMAGO/Ball Raw Images/Maciej Rogowski

Возвращение нападающего Криштиану Роналду в сборную Португалии практически исключено. Об этом сообщил журналист CNN Portugal Руй Сантуш.

По словам автора, футболист не хочет, чтобы его вызывали на предстоящие международные матчи. Игрок глубоко разочарован в португальской футбольной федерации (FPF) и думает, что с ним обошлись несправедливо. Роналду убежден, что его предали, добавил журналист.

Однако президент федерации Педру Проэнса пытается связаться с игроком ежедневно. Несмотря на это, конфликт зашел настолько далеко, что стал непреодолимым. Из-за этого вероятность того, что Роналду когда-либо снова вернется в команду, становится все меньше.

Ранее футболиста временно отстранили от выступлений за сборную Португалии. Решение было принято в связи с началом дисциплинарного разбирательства в отношении игрока. Поводом стал самовольный отъезд Роналду с тренировочного сбора национальной команды.

Как рассказал сам игрок, изначально он не должен был выходить на поле в той встрече, но тренер попросил его быть готовым сыграть 30 минут и отправил разминаться, в итоге так и оставив на скамейке запасных.

Позже португальская футбольная федерация дисквалифицировала Роналду на 30 дней и обязала его выплатить 255 евро. Штраф связан с тем, что игрок ушел из тренировочного лагеря команды. Футболист покинул расположение сборной перед матчем третьего тура Лиги наций с Данией (4:2).

При этом главный тренер команды Жорже Жезуш отметил, что конфликта нет. Кроме того, он дал согласие на примирительную встречу с Роналду.

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