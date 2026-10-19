Роналду отстранили от игр за сборную Португалии на 30 дней и оштрафовали на 255 евро

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Португальская футбольная федерация (FPF) дисквалифицировала нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду на 30 дней и обязала его выплатить 255 евро. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в соцсети X.

Штраф связан с тем, что игрок ушел из тренировочного лагеря команды. Футболист покинул расположение сборной перед матчем третьего тура Лиги наций с Данией (4:2).

При этом главный тренер команды Жорже Жезуш отметил, что конфликта нет. Кроме того, он дал согласие на примирительную встречу с Роналду.

Роналду временно отстранили от выступлений за сборную Португалии по футболу. Решение принято в связи с началом дисциплинарного разбирательства в отношении игрока. Поводом стал его самовольный отъезд с тренировочного сбора национальной команды.

Как рассказал сам игрок, изначально он не должен был выходить на поле в той встрече, но тренер попросил его быть готовым сыграть 30 минут и отправил разминаться, в итоге так и оставив на скамейке запасных.